Les 4 Vérités - Le Maire : "Les recettes fiscales supplémentaires iront au désendettement"

La France fait moins d'enfants pour la troisième année de suite. "Il n'y a pas d'inquiétude à avoir", assure Bruno Le Maire dans Les 4 Vérités ce mercredi matin.

2% de croissance est une "bonne nouvelle. Les gens ne le voient pas encore. J'en ai conscience. Mais ils vont le voir dans les prochains mois", estime le ministre de l'Économie. "Les recettes fiscales supplémentaires (6 milliards) iront en priorité au désendettement. La dette est un poison lent pour notre pays", précise-t-il.

"Il faut qu'on baisse les impôts des Français. La charge fiscale qui pèse sur les Français est trop lourde. Et elle est souvent injuste, comme la taxe d'habitation", déclare-t-il.

Politique migratoire "juste et nécessaire"

Pour Bruno Le Maire, "la politique d'immigration est juste et nécessaire. Il y a plus de 100 000 demandeurs d'asile chaque année en France. Il faut accélérer les procédures et il faut allonger la durée de séjour dans les centres de rétention".

"Je crois à un État de droit ferme et juste, partout même dans les centres d'accueil pour migrants", conclut le ministre de l'Économie.