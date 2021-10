L'UE ne financera pas de "barbelés et murs" anti-migrants aux frontières, assure la présidente de la Commission européenne

"J'ai été très claire sur le fait qu'il y a une position commune de longue date de la Commission et du Parlement européen sur le fait qu'il n'y aura pas de financement de barbelés et de murs", a affirmé Ursula von der Leyen.

Elle a été "très claire", ce sera non. La présidente de la Commission Ursula von der LeyenL'Union européenne ne financera pas "de barbelés et de murs" aux frontières pour empêcher les arrivées de migrants, comme réclamé par douze pays dont la Lituanie et l'Autriche, a-t-elle déclaré vendredi 22 octobre à l'issue d'un sommet des Vingt-Sept à Bruxelles.

"J'ai été très claire sur le fait qu'il y a une position commune de longue date de la Commission et du Parlement européen sur le fait qu'il n'y aura pas de financement de barbelés et de murs", a affirmé la cheffe de l'exécutif européen à l'issue du Conseil européen où la question a été discutée.

Jeudi et vendredi, les chefs d'Etats et de gouvernement étaient réunis dans la capitale belge pour le Conseil européen. Les tensions avec la Pologne, la hausse des prix de l'énergie et la préparation de la COP26 étaient abordées jeudi. Vendredi, les discussions se sont articulées autour de la question des migrations.