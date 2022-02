L'ONU s'insurge contre la "normalisation" du refoulement illégal des réfugiés aux frontières de l'Europe

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a dénoncé "la violence, les mauvais traitements et les refoulements" que subissent de nombreux réfugiés aux frontières de l'Europe.

"Ce qui se passe aux frontières européennes est juridiquement et moralement inacceptable et doit cesser". Le Haut Commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi, a mis en garde lundi contre la "normalisation" du refoulement illégal des migrants aux frontières de l'Europe, lundi 21 février.

Il a dénoncé "la violence, les mauvais traitements et les refoulements" infligés aux réfugiés interceptés aux frontières de l'Europe, aux frontières terrestres comme maritimes. Des renvois illégaux qui se sont multipliés depuis la crise migratoire de 2015, notamment aux frontières de la Grèce et de la Croatie, d'après une enquête du magazine allemand "Der Spiegel" en octobre 2021. Les pays de l'Est de l'Europe ont également été accusés de refouler les réfugiés entrés par la Biélorussie de manière brutale, en novembre dernier.

Le Haut Commissaire aux réfugiés a également insisté sur les cas de renvois informels constatés en Europe centrale, ou à la frontière entre la Grèce et la Turquie, avec près de 540 incidents de renvois informels signalés par la Grèce depuis début 2020. C'est aussi le cas en mer, où "des personnes disent avoir été laissées à la dérive dans des radeaux de sauvetage ou parfois même forcées à se jeter directement à l'eau", souligne Filippo Grandi. De nombreux incidents ne sont toutefois jamais signalés, et les Etats enquêtent rarement sur ces informations.