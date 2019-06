L'Eurozapping du Soir : deux candidats pour être Premier ministre en Angleterre, procès national en Turquie

En Angleterre, ils ne sont plus que deux à pouvoir succéder à Theresa May et à convoiter le poste de Premier ministre en Grande-Bretagne. Le grand favori reste Boris Johnson, ancien maire de Londres et ancien ministre des Affaires étrangères. Face à lui, Jeremy Hunt, l'actuel ministre des Affaires étrangères. Il se dit capable de négocier un accord sur le Brexit, mais il a longtemps défendu un maintien dans l'UE alors que Johnson a toujours réclamé un "départ en fanfare". Verdict fin juillet.

Procès monstre en Turquie

En Turquie, la prison à vie pour 151 putschistes. Un procès sous haute surveillance près d'Ankara à la suite du coup d'État contre le président Erdogan en 2016. Parmi les jugés, une vingtaine de généraux dont l'ancien chef de l'armée de l'air. La plupart a été condamnée à perpétuité et 33 relaxés au grand dam du ministère de la Défense, qui a concédé vouloir faire appel.

Enfin, au moins 20 migrants ont disparu au large des côtes espagnoles. Leur bateau a été secouru par un ferry. 27 personnes ont été sauvées, mais ils étaient une cinquantaine à bord, partis du Maroc. L'an dernier, plus de 2 000 personnes ont perdu la vie en Méditerranée.

