Ivry-sur-Seine : un centre d'accueil pour les familles de migrants

Depuis qu'ils sont installés dans ce centre d'hébergement d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ces enfants syriens, érythréens ou somaliens ont retrouvé l'envie de jouer. Leurs parents, eux, espèrent obtenir l'asile. En attendant la réponse, certains adultes retournent sur les bancs de l'école. Ici, les cours de français sont quasi quotidiens et indispensables selon les principaux intéressés. Ce centre vise avant tout à préparer ces migrants au monde professionnel.

Une vraie réussite

En 2016, à l'installation du centre, certains riverains étaient inquiets, le maire avait reçu pétitions et courriers. La catastrophe de la jungle de Calais (Pas-de-Calais) avait effrayé les habitants. Mais un an plus tard, les doutes semblent s'être estompés. Le centre d'hébergement d'Ivry-sur-Seine, qui accueille 350 migrants, est cité comme exemple de réussite, il pourrait servir de modèle aux pouvoirs publics.

