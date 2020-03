Eurozapping : des tirs sur des migrants en Grèce ; Nokia change de tête

Les migrants refoulés aux frontières de la Grèce. Par tous les moyens, même des tirs, les gardes-côtes grecs repoussent les bateaux surchargés de migrants au large des côtes de Lesbos. Un garçon est mort lors d'un naufrage. Des barbelés sont déroulés le long de la frontière avec la Turquie. Les soldats sont prêts. De l'autre côté, les migrants invoquent la paix et déroulent des drapeaux blancs.

Ankara fait pression sur l'UE

En Turquie, le président Erdogan s'explique. Profitant d'un meeting, celui qui mène des opérations militaires en Syrie justifie l'ouverture des frontières et la rupture des accords avec l'UE : "La Turquie accueille près de quatre millions de réfugiés depuis plus de neuf ans et maintenant, 1,5 million de Syriens s'approchent de nos frontières pour fuir les combats à Idlib".

Le PDG de Nokia démissionne en Finlande. Le retour dans la course à la 5G n'a pas été assez rapide. Malgré des bénéfices en hausse, Rajeev Suri quitte l'entreprise, victime de la concurrence d'Ericsson et du Chinois Huawei. Avec son nouveau patron, Nokia espère redevenir une référence.