Élections européennes : Emmanuel Macron relance le débat sur Schengen

"La frontière, c'est la liberté en sécurité. Nous devons ainsi remettre à plat l'espace Schengen." Tels sont les mots d'Emmanuel Macron dans sa tribune aux citoyens européens. Réformer les frontières de l'Europe, un débat qui ne date pas d'hier.

Les accords de Schengen, instaurés en 1995, devaient supprimer les frontières entre les 26 pays signataires pour n'en créer qu'une seule. Un dispositif que la droite et l'extrême droite demandent souvent de revoir, encore plus depuis la crise migratoire.

"Un échec total"

"On ne peut pas se contenter de slogans, de formules, de paroles les unes les plus creuses que les autres", estime le député Les Républicains Eric Ciotti. "Schengen est un échec total", juge son collègue du Rassemblement national Sébastien Chenu.

Emmanuel Macron compte bien faire de la sécurité et de l'immigration des thèmes centraux de l'élection européenne.

