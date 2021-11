Pologne/Biélorussie : de nouvelles tensions entre les migrants et les autorités polonaises

De nouvelles tensions ont éclaté, mardi 16 novembre, entre les migrants et les forces de sécurité à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Le journaliste Julien Gasparutto fait le point en direct pour le 12/13 de France 3.

Lundi 15 novembre, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a semblé faire un pas vers l'apaisement dans la "crise des migrants", présents aux portes de la Pologne dans l'espoir d'obtenir un asile en Europe. Mais dès mardi matin, de nouvelles tensions ont éclaté entre les personnes bloquées à la frontière et les forces de sécurité. "Nous assistons depuis ce matin à un balai incessant de policiers, de militaires, d'ambulances, car ce matin, plusieurs migrants ont à nouveau tenté de franchir cette frontière", rapporte le journaliste Julien Gasparutto, en direct à la frontière entre les deux pays, pour le 12/13 de France 3, mardi.



Alexandre Loukachenko semble baisser d'un ton

Les migrants ont ainsi "jeté des cailloux sur les autorités polonaises, qui ont répliqué en usant de gaz lacrymogène et de canons à eau", précise le journaliste, qui ajoute qu'un policier polonais aurait été grièvement blessé. Par ailleurs, les échanges diplomatiques s'intensifient. "Hier soir, Emmanuel Macron a échangé avec Vladimir Poutine, tous deux ont appelé à une désescalade. Alexandre Loukachenko, lui, s'est entretenu avec Angela Merkel, et le président biélorusse semble baisser d'un ton", poursuit Julien Gasparutto. En effet, le dirigeant biélorusse dit ne pas vouloir d'un conflit à sa frontière et se dit prêt à aider les migrants à retourner dans leur pays.