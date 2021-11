DIRECT. Crise des migrants en Biélorussie : des Irakiens "volontaires" vont être rapatriés jeudi à Bagdad

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BIELORUSSIE

: La Biélorussie ne veut pas d'un conflit à sa frontière avec la Pologne du fait de la crise migratoire, qui serait "dommageable", assure le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE se réunissent aujourd'hui et doivent prendre des sanctions contre Minsk.

: "L'urgence, c'est d'accueillir ces réfugiés qui sont en train de mourir dans des forêts dans des conditions abominables."



Le député européen EELV s'est dit "effaré" du niveau du débat concernant les milliers de migrants piégés à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie : "Notre sécurité n'est pas mise en cause [par] 4 000 personnes qui ne menacent personne."

: Il est temps de faire un nouveau point sur l'actualité :



• Le port du masque est de nouveau obligatoire à l'école élémentaire dans toute la France, afin d'enrayer l'augmentation des contaminations au Covid-19. Il avait été levé avant les vacances de la Toussaint dans 79 départements.



• Météo France a placé le Var et les Alpes-Maritimes en alerte orange en raison des risques de vent violent. Les rafales attendues en milieu de journée atteindront 100 à 120km/h.



Le gouvernement irakien va organiser un premier vol de rapatriement des migrants originaires de son sol et coincés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne "sur la base du volontariat".



• Marine Le Pen était l'invitée des "Matins présidentiels" de franceinfo entre 7 heures et 9 heures. Retrouvez son interview dans ce direct.

: Il n'a pas précisé combien de personnes allaient embarquer sur ce vol Minsk-Bagdad. En revanche, l'Irak "a recensé 571 Irakiens" bloqués à la frontière polono-bélarusse qui se sont dit prêts à regagner "volontairement" l'Irak, a expliqué ce porte-parole.

: La candidate soutenue par le RN souhaite-elle laisser les migrants "mourir de froid", comme le préconise le porte-parole du parti, Julien Odoul ? Non, assure-t-elle, estimant qu'il faut laisser le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés leur apporter des "soins" et de la "nourriture".

: Il ne faut pas céder au "chantage" de la Biélorussie, estime Marine Le Pen. Les Occidentaux accusent le régime d'Alexandre Loukachenko d'avoir délibérément orchestré la crise en encourageant les migrants à venir dans le pays, puis en les acheminant à la frontière.

: "En aucun cas, il ne faut ouvrir les frontières."



Marine Le Pen estime sur franceinfo que "l'Europe est assiégée", alors que des milliers de personnes venues du Moyen-Orient sont massées à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, espérant pouvoir gagner l'Union européenne.

: Hier soir, les cinq candidats à l'investiture des Républicains pour la présidentielle ont rivalisé de fermeté sur l'immigration, lors d'un débat sur BFMTV. Xavier Bertrand a prôné une "baisse de 30% de l'immigration de travail" et a promis de "diviser par trois l'immigration familiale". Michel Barnier a expliqué son "moratoire" destiné à "mettre un coup d'arrêt" à l'immigration, tandis que Valérie Pécresse a plaidé pour "cesser le droit du sol automatique" pour les enfants nés en France.

: L'Union européenne est prête à appliquer de nouvelles sanctions contre la Biélorussie, alors que des milliers de migrants venus du Moyen-Orient campent à la frontière avec la Pologne. Le ministre biélorusse des Affaires étrangères a prévenu que toute sanction visant son pays serait "sans espoir" et "contre-productive".