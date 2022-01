Eurozapping : des migrants à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, le procès du cambriolage du siècle en Allemagne

La Pologne se barricade contre les migrants venus de Biélorussie. Des soldats traquent les migrants illégaux dans une forêt primaire, à la frontière entre les deux pays. Cette zone est interdite à tout étranger par une loi d'urgence. Les forces de l'ordre polonaises viennent d'arrêter une vingtaine de personnes, originaires du Yémen, du Liban ou encore de la Syrie. Pour résorber cet afflux, les Polonais viennent de commencer la construction d'un mur de cinq mètres de haut, qui longera la frontière sur 180 kilomètres. Il devrait coûter plus de 350 millions d'euros.

Des joyaux historiques volés

En Allemagne, le procès du cambriolage du siècle s'est ouvert vendredi 28 janvier. Il y a deux ans, deux hommes, l'un armé d'une hache, ont dérobé des joyaux historiques dans le musée de Dresde. Six hommes du milieu berlinois sont dans le box des accusés, et risquent jusqu'à dix ans de prison. Ces bijoux volés restent par ailleurs introuvables. "Je ne peux pas imaginer un instant que ces bijoux aient été volés sans qu'il n'y ait un commanditaire. Il est impossible de les vendre sur le marché de l'art, ils seraient immédiatement identifiés", explique Heide Rezepa Zabel, historienne de l'art.



La Suisse connaît un record historique des exportations. Dans une entreprise de connectique du pays, les carnets de commandes sont pleins. Ingénierie, chimie, horlogerie... Les Suisses exportent et s'affranchissent du marché européen. Pour la première fois, leur principal client est américain.