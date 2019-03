Calais : des migrants tentent de s'introduire dans un ferry

Peu après 21 heures samedi 2 mars, une centaine de migrants tentent de monter à bord d'un ferry après avoir fracturé un grillage autour du port de Calais (Pas-de-Calais). "On a couru, on s'est forcé à courir jusqu'au bateau. Chacun a tenté de monter de son côté. Ils nous ont arrosé avec de l'eau, en même temps, ils ont rentré la passerelle sur laquelle on était... Il y a beaucoup de gens qui sont tombés", raconte un migrant qui faisait partie de l'opération.

63 migrants interpellés

Dimanche 3 mars, vers onze heures, les derniers de cette centaine de migrants quittaient le ferry après y avoir passé la nuit, à 40 mètres de hauteur, au sommet des cheminées du navire. Au total, 63 personnes ont été appréhendées par les autorités : la tentative des migrants est sans précédent pour le port de Calais, pourtant très sécurisé. Chaque jour, 300 à 600 migrants errent sur le littoral.

