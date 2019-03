Ces migrants ont pénétré dans l'enceinte du port entre 21h15 et 21h30. Ils espéraient rejoindre le Royaume-Uni. Au moins 44 d'entre eux ont été interpellés.

Ils ont pénétré dans l'enceinte du port entre 21h15 et 21h30. Une centaine de migrants se sont introduits illégalement, dans la soirée du samedi 2 mars, dans l'enceinte du port de Calais (Pas-de-Calais) pour tenter de rejoindre le Royaume-Uni. Au moins 44 d'entre eux ont été interpellés, selon la préfecture. Ils ont été conduits à l'aide d'un bus au commissariat de Calais pour être placés en garde à vue.

"Une cinquantaine d'entre eux ont réussi à monter dans un ferry" de la compagnie DFDS, "en provenance de Douvres et qui venait d'accoster", par l'intermédiaire d'une échelle d'entretien et en raison de la marée haute, a expliqué Jean-Philippe Vennin, sous-préfet de permanence pour le Nord et le Pas-de-Calais. "Deux des migrants sont tombés à l'eau et ont été rapidement repêchés par les sapeurs-pompiers", a-t-il ajouté.

Le trafic des bateaux perturbé

Les forces de l'ordre sont intervenues à bord du bateau et ont organisé "la sortie des véhicules, voitures et poids-lourds" et ont "ratissé le ferry". Le trafic des bateaux a été temporairement perturbé. La compagnie DFDS a signalé des perturbations sur Twitter.

CALAIS PORT| We are currently experiencing delays with our vessels in Calais. We apologise for any inconvenience and thank you for your patience pic.twitter.com/GQl5hx6Cmb — DFDS UK Updates (@DFDSUKUpdates) 2 mars 2019

DOVER-CALAIS-DOVER | Cancelled services due to operational reasons: Exit Dover 2305 / Exit Calais 2140. Customers will be transferred onto the first available — DFDS UK Updates (@DFDSUKUpdates) 2 mars 2019

Au moins deux ferries ont dû patienter au large, "le temps de sécuriser" la zone, puis ont pu reprendre leur route. Mais les opérations de police ont duré toute la nuit, car "une dizaine de migrants se trouvaient toujours à bord du ferry, près des cheminées" dans une zone difficile d'accès. Le ferry de 9h10 à destination de Calais a dû être annulé, mais le trafic revient à la normale progressivement.

Please be aware the 09:10 to Calais has been cancelled due to operational reasons, all customers will be transferred to the first available departure. We apologise for any inconvenience . — DFDS UK Updates (@DFDSUKUpdates) 3 mars 2019