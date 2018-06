France-Italie : la voie de l’apaisement

On s’attendait à une rencontre très tendue, mais c’est finalement par des gestes d’amitié qu’Emmanuel Macron a accueilli le chef du gouvernement italien, vendredi 15 juin. Réunis à 10 jours du prochain Conseil européen, Giuseppe Conte et le président de la République française ont affiché leur unité. Sur les questions migratoires, les deux hommes tombent d’accord et appellent à davantage de solidarité entre les États membres. Le président du Conseil italien propose même plusieurs pistes afin de réformer l’accueil des migrants en Europe.

L’Aquarius au cœur des tensions entre les deux pays

Au cœur de la récente tempête diplomatique entre les deux États : l’Aquarius, un bateau humanitaire avec 629 migrants à son bord. Rejeté par l’Italie, le navire a dû être immobilisé durant de longs jours avant que l’Espagne ne se dise prête à l’accueillir. La traversée interminable s'est faite dans des conditions très difficiles. Retardé par une tempête, l’Aquarius devrait accoster à Valence (Espagne) dimanche 17 juin.

