DIRECT. Les migrants de l'"Aquarius" en route pour l'Espagne, le chef du gouvernement italien attendu à l'Elysée

Ce qu'il faut savoir

Après plusieurs jours de tensions entre la France et l'Italie sur la gestion de la crise migratoire et le sort des migrants de l'Aquarius, le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, est attendu à Paris, vendredi 15 juin, pour un déjeuner de travail avec Emmanuel Macron à l'Elysée.



Entre Paris et Rome, la tension est retombée. Emmanuel Macron et Giuseppe Conte se sont employés, jeudi, à faire retomber la pression. Les deux dirigeants ont confirmé la tenue de cette rencontre sur laquelle planait une menace d'annulation. Et ils ont convenu de la nécessité de mettre au point de nouvelles initiatives en vue du conseil européen de fin juin.



Un dossier brûlant. La question de l'accueil des migrants est devenue une source de crispations régulières entre Paris et Rome. Avant même l'arrivée au pouvoir à Rome d'un nouveau gouvernement populiste, l'Italie se plaignait depuis plusieurs années de devoir gérer seule la crise migratoire. Rome a appelé ses partenaires européens à une plus grande solidarité.



La réforme de la zone euro en toile de fond. Au-delà de la crise migratoire, Emmanuel Macron et Giuseppe Conte, qui tiendront une conférence de presse commune vers 14h45, aborderont également l'agenda bilatéral et la réforme de la zone euro en vue du Conseil européen des 28 et 29 juin à Bruxelles, selon l'Elysée.