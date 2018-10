Dix-sept réfugiés de l'"Aquarius" sont arrivés en France

La France s'était engagée à les accueillir au nom de la solidarité européenne.

Ils sont arrivés dans la matinée à l'aéroport de Roissy par avion de ligne. Dix-sept réfugiés du navire humanitaire Aquarius, que la France s'était engagée à accueillir au nom de la solidarité européenne, sont arrivés mardi 9 octobre en France. Ils ont été accueillis par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), comme celui-ci l'indique sur Twitter.

Les bus quittent l’aéroport avec les agents de l’OFII qui emmènent les 17 demandeurs d’#asile de l’#Aquarius relocalisés par la France vers leurs hébergements en #Bourgogne et dans la @regiongrandest.

L'OFFI au plus près des #migrants pic.twitter.com/HTrTutn4XS — Office Français de l’Immigration et Intégration (@OFII_France) 9 octobre 2018

Le groupe comptait 11 Libyens (soit trois familles), quatre Pakistanais, un Soudanais et un Ivoirien. Il y avait parmi eux trois femmes et quatre enfants, selon le décompte que l'AFP a pu consulter. Ils devaient ensuite se rendre dans l'Aube, la Haute-Marne, l'Yonne et les Vosges, a indiqué à la Direction générale des étrangers en France (DGEF), qui organisait le voyage.

Les 58 rescapés accueillis par quatre pays

Les réfugiés avaient été entendus à Malte par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra), qui avait envoyé une mission sur place la semaine dernière pour s'assurer que ces réfugiés correspondaient bien aux critères de l'asile.

L'Aquarius avait accosté le 30 septembre à Malte, faute de pouvoir débarquer ses passagers en Italie, qui a fermé ses ports aux migrants. Le navire, menacé de perdre son pavillon panaméen, avait demandé à la France de le laisser accoster à Marseille, mais Paris avait refusé au nom du principe de "port sûr le plus proche", qui ne place pas ses côtes en première ligne. Les 58 rescapés du navire humanitaire avaient fait l'objet d'un accord de répartition entre l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et la France.