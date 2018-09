"Aquarius" : les 58 migrants débarqués à Malte

Après une semaine d'attente, les 58 migrants de l'"Aquarius" ont pu rejoindre l'Europe dimanche 30 septembre, en débarquant à Malte. Ils prendront chacun des chemins de vie différents. "Cette nuit qui vient de tomber sur Malte est la première qu'ils passeront sur la terre ferme. On les a vus arriver tout à l'heure avec le bateau de la marine maltaise. Ils avaient l'air fatigués, mais heureux. On compte 18 femmes, 17 mineurs, les 23 autres étant des hommes", indique le journaliste Alban Mikoczy, en duplex sur place.

La France accueillera 18 d'entre eux

"Dans un premier temps, ils ont passé une visite médicale, et sont maintenant sous la responsabilité de la police maltaise pour lancer une procédure très importante, celle de l'immatriculation. Il s'agit de vérifier si oui ou non, les identités correspondent à ce qu'ils disent. Sont-ils, comme ils le disent principalement, libyens ? Souffrent-ils dans leur pays de menaces qui vont les conduire à se diriger vers l'Europe ? Cette étape a lieu actuellement. Ensuite, très rapidement, les migrants vont être dispersés dans les quatre pays qui se sont proposés pour les accueillir : le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne et la France, pour 18 d'entre eux. Cette dernière étape interviendra dans les tout prochains jours", conclut-il.

