Accostage de l'"Aquarius" en France : que dit le gouvernement ?

Tout laisse à penser que la France va à nouveau refuser de laisser l'Aquarius débarquer à Marseille (Bouches-du-Rhône). "Matignon rappelle que c'est le principe du port le plus sûr et le plus proche qui s'applique. Autrement dit, c'est à l'Italie et à Malte d'accueillir le navire même si à ce stade les deux pays ont opposé une fin de non-recevoir", explique Valérie Astruc en direct de Matignon à Paris.

Matignon prône une solution européenne

Rien ne change donc depuis la dernière crise du mois d'août, même si cette fois-ci SOS Méditerranée a demandé une exception puisque le navire n'a plus de pavillon et que son port d'attache est Marseille. "Matignon estime que le gouvernement n'a pas à répondre à l'association et prône une solution européenne. Bref l'exécutif campe sur ses positions et n'entend pas céder aux pressions des humanitaires", conclut la journaliste.

