VRAI OU FAKE : existe-t-il des relais de la propagande russe en France ?

Des membres du CF2R (Centre Français de Recherche sur le Renseignement) véhiculent-ils un message pro-russe dans les médias ?

Éric Denécé, Jacques Baud ou encore Alain Rodier sont régulièrement invités à la télévision ou à la radio. Ils font tous les trois partis du CF2R (Centre Français de Recherche sur le Renseignement), un organisme qui parait sérieux à première vue. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que certains des membres véhiculent un discours à sens unique très pro-russe. C’est notamment le cas d’Éric Denécé, qui s’est rendu plusieurs fois au Dialogue franco-russe, une association co-présidée par le député RN Thierry Mariani. "Si ce sont des Ukrainiens qui ont fait un montage, est-ce que c’est pour autant nécessairement une information, une demande qui vient de Zelensky ?", questionnait-il fin avril dernier, à propos du massacre de Boutcha.

"On ne sait toujours pas ce qu'il s’est passé à Boutcha"

Des journalistes de Franceinfo ont rencontré Éric Denécé dans son bureau afin de reparler de ses propos. Il maintient : "On ne sait toujours pas ce qu'il s’est passé à Boutcha". En réalité, des enquêtes minutieuses, notamment du New York Times, permettent d’affirmer que ce sont des militaires russes qui ont massacré des Ukrainiens. Éric Denécé n’est pas le seul membre du CF2R à être conciliant avec les Russes. Il y a aussi Jacques Myard, maire LR de Maisons-Laffitte (Yvelines). En 2016, il avait par exemple choqué en se rendant en Crimée occupée aux côtés de Thierry Mariani.