Volodymyr Zelensky à Paris : il est "important" pour lui de montrer que "le camp occidental reste uni derrière l'Ukraine", estime un géopolitologue

Ulrich Bounat, analyste géopolitologue et spécialiste de l'Europe centrale et de l'Est, est l'invité du 12/13 info, jeudi 15 février. Il revient sur la venue du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Paris, vendredi, pour signer un accord bilatéral de sécurité. - (franceinfo)

Ulrich Bounat, analyste géopolitologue et spécialiste de l'Europe centrale et de l'Est, est l'invité du 12/13 info, jeudi 15 février. Il revient sur la venue du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Paris, vendredi, pour signer un accord bilatéral de sécurité.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu à Paris, vendredi 16 février, pour signer avec son homologue Emmanuel Macron un accord de sécurité entre la France et l'Ukraine. "Il y en a un qui a été signé avec la Grande-Bretagne il y a quelques semaines, et ça s'inscrit dans un cadre plus global qui vise finalement à fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Des garanties de sécurité militaire, mais des garanties aussi de sécurité économique, et des garanties d'intégration de l'Ukraine dans la famille occidentale, que ce soit l'Union européenne ou l'OTAN, à moyen terme", explique Ulrich Bounat, analyste géopolitologue et spécialiste de l'Europe centrale et de l'Est, jeudi dans le 12/13 info.



"Marquer politiquement le coup"

Alors que l'aide américaine à Kiev est toujours bloquée au Congrès, Ulrich Bounat indique qu'il est "important pour Volodymyr Zelensky de marquer politiquement le coup, et de pouvoir proposer et démontrer à l'international, et notamment à Moscou, qu'effectivement, (...) le camp occidental reste uni derrière l'Ukraine". C'est d'autant plus important, car en Ukraine, "les militaires et toute la société ressentent les manques en termes de fourniture d'équipements sur le terrain", ajoute-t-il.