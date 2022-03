Il y a une semaine, les premiers réfugiés ukrainiens sont arrivés à Fougerolles-du-Plessis, 1 200 habitants. Pour la plupart des femmes et des enfants dont les maris sont restés pour combattre. Ici, douze habitations ont été répertoriées pour les héberger : des chambres chez l'habitant et des résidences secondaires.

Un réseau de solidarité

La solidarité s'organise et une cagnotte a été ouverte. Les dons arrivent et des commerçants locaux répondent présents, ravitaillant les réfugiés grâce à des bons qui leur ont été remis. Dans la commune voisine, un collège est prêt à accueillir les enfants qui vont arriver, et le directeur reçoit les parents ukrainiens déjà sur place, pour les rassurer...

Un reportage de Philippe Lagnier pour Capa Presse diffusé dans "Envoyé spécial" le 10 mars 2022.

