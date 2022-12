L'ONG Bon fournit de l'aide alimentaire, médicale et matérielle aux soldats de l'armée ukrainienne.

Des robes de haute couture aux tenues tout terrain. Oresta Brit, ancienne mannequin ukrainienne, dirige aujourd'hui l'ONG Bon, qui fournit de l'aide alimentaire, médicale et matérielle aux soldats de l'armée ukrainienne engagés dans la guerre face à la Russie. Chaque semaine, elle se rend sur la ligne de front pour effectuer ses livraisons et partage son expérience sur les réseaux sociaux. Franceinfo est allé à sa rencontre.

L'ONG Bon peut compter sur cinq salariés et une vingtaine de bénévoles. Elle fournit notamment des armes anti-drones aux soldats ukrainiens. "Avoir le pouvoir et les forces d'aider à changer l'histoire de l'Ukraine et de sauver des vies, c'est important", explique Oresta Brit. L'ancienne mannequin doit également rechercher des fonds pour financer son organisation et prévoit par exemple d'organiser une vente aux enchères avec un galeriste ukrainien.