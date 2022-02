VIDEO. Guerre en Ukraine : "Les Russes n'ont pas réussi à prendre le pays en vingt-quatre heures", se félicite un réserviste à Kiev

L'étau se resserre sur Kiev. Au lendemain d'une nouvelle nuit d'affrontements, la capitale ukrainienne tient toujours, samedi 26 février. "C'est notre armée qui contrôle Kiev et les villes clés autour de la capitale", affirme le président Volodymyr Zelensky. Appelés dans le cadre de la mobilisation générale, des réservistes investissent un grand hôtel situé à quelques mètres du siège de la présidence. "Nous sommes toujours à la tête du pays", affirme un conseiller de la présidence ukrainienne à France 2.

>> Retrouvez dans notre direct les dernières informations sur la guerre en Ukraine

A l'extérieur, les sirènes retentissent. Les soldats sont déployés dans le quartier de Kiev, où se trouve le cœur du pouvoir ukrainien. Volodymyr Zelensky a appelé les Ukrainiens à prendre les armes et à défendre la capitale. Un appel entendu par Mustapha Basseej, un officier réserviste. "On voit que notre président se porte bien et que notre armée résiste, déclare-t-il, arme à la main. Les Russes n'ont pas réussi à prendre le pays et la ville en vingt-quatre heures comme ils le pensaient. Maintenant, on peut voir dans le regard de Poutine qu'il a peur."