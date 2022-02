DIRECT. Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron convoque un nouveau conseil de défense cet après-midi, les combats se poursuivent à Kiev

Ce qu'il faut savoir

La journée de tous les dangers. Les forces ukrainiennes ont repoussé l'armée russe alors qu'elle tentait de prendre Kiev, la capitale, dans la nuit du vendredu 25 février au samedi 26 février. "Je suis là. On ne va pas déposer les armes et on va défendre notre pays", a lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky samedi matin alors que les combats se poursuivent dans la ville au troisième jour de l'invasion russe de l'Ukraine. Suivez la situation dans notre direct.

Offensive russe repoussée à Kiev. L'armée ukrainienne et les forces russes s'affrontent à Kiev samedi matin pour le contrôle de la capitale de l'Ukraine. La population de Kiev s'était préparée au pire après le message de son président. "Cette nuit, ils vont tenter de s'emparer" de Kiev, avait affirmé quelques heures auparavant le président russe dans une allocution vidéo diffusée vendredi soir. Samedi matin, Kiev est toujours ukrainienne. Selon de nombreux spécialistes, les forces russes font face à une résistance plus forte que prévue.

Emmanuel Macron convque un conseil de défense à 17 heures. L'Elysée l'a annoncé samedi matin, peu après la prise de parole du chef de l'Etat au Salon de l'agriculture. La guerre en Ukraine "durera" et aura des "conséquences sur le monde agricole", a prévenu Emmanuel Macron.

La Russie frappe l'Ukraine avec des missiles de croisière navals et aériens. "Pendant la nuit, les forces armées de la Fédération de Russie ont frappé des sites d'infrastructure militaire ukrainienne avec des armes de haute précision de longue portée en utilisant des missiles de croisière navals et aériens", a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, lors d'une intervention télévisée. Selon lui, au total depuis le début de l'invasion, les forces russes affirment avoir détruit 821 infrastructures militaires, dont 14 aérodromes.

Veto de la Russie à l'ONU à une résolution déplorant son "agression" de l'Ukraine. Comme attendu, la Russie met son veto, lors d'un vote au Conseil de sécurité de l'ONU, à une résolution co-écrite par les Etats-Unis et l'Albanie déplorant dans "les termes les plus forts" son "agression contre l'Ukraine" et lui réclamant de retirer "immédiatement" ses troupes de ce pays. Sur les 15 membres du Conseil, 11 pays ont voté en faveur du texte, trois se sont abstenus: Chine, Inde et Emirats arabes unis.