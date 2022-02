Guerre en Ukraine : le président Volodymyr Zelensky appelle à ne pas déposer les armes et défendre Kiev, après une offensive russe repoussée dans la nuit

"Je suis là. On ne va pas déposer les armes et on va défendre notre pays." C'est ce que déclare le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une adresse vidéo publiée samedi 26 février sur Facebook et Twitter. Le dirigeant lance cet appel alors que l'armée ukrainienne et les forces russes s'affrontent à Kiev pour le contrôle de la capitale. Les Russes vont "tenter de s'emparer" de la ville dans la nuit, a-t-il prévenu vendredi soir.

Deux jours après le lancement d'une invasion du pays ordonnée par Vladimir Poutine, des combats ont eu lieu dans la capitale, sur l'avenue de la Victoire, une des artères principales de la ville. "A Kiev, de violents combats se poursuivent. L'armée ukrainienne repousse des saboteurs russes", a fait savoir, dans la nuit de vendredi à samedi, le Service des communications spéciales ukrainien. Sur Facebook, l'armée de terre ukrainienne a dit de son côté avoir détruit une colonne de cinq véhicules militaires russes, dont un char, près de la station de métro Beresteiska, située sur l'avenue de la Victoire, dansle nord-ouest de la capitale. Un peu plus tôt, le Service des communications spéciales ukrainien a affirmé que les forces russes essayaient d'attaquer une centrale électrique dans le quartier de Troieshchyna, au nord-est de Kiev.

Les habitants de la ville ont été invités à rester dans leurs abris ou, s'ils sont chez eux, à ne pas s'approcher des fenêtres. La sirène d'alerte anti-aérienne a aussi été déclenchée à l'aube à Kharkiv, une grande ville de l'est de l'Ukraine proche de la frontière russe, selon le Service des communications spéciales.