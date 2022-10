"Le risque d'un problème nucléaire civil, d'un accident en particulier dans la centrale nucléaire de Zaporijjia" est devenu "permanent" en Ukraine, alerte mercredi 26 octobre sur franceinfo Édouard Jolly, chercheur en théorie des conflits armés et philosophie de la guerre à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École militaire. Ce spécialiste explique que les ouvriers ukrainiens ont dû mal à accéder aux installations de la plus grande centrale d'Europe, située dans le sud de l'Ukraine. Depuis mars, la centrale de Zaporijjia, occupée par les forces russes, est régulièrement victime de bombardements et de coupures de courant.

Cette situation inquiète Édouard Jolly. Il estime que qu'il "reste toujours ce risque de défaillance humaine qui entraînerait, non pas l'emploi d'un nucléaire militaire, mais un accident nucléaire de type Tchernobyl". Si "ce danger était exceptionnel au début du conflit" en Ukraine, selon ce chercheur en théorie des conflits armés, il est aujourd'hui "devenu une menace permanente". "On ne débranche pas une centrale comme n'importe quel appareil et là on est face à une installation conséquente", ajoute Édouard Jolly.

Ce spécialiste prévient qu'il existe "au moins cinq autres centrales en Ukraine aussi menacées de recevoir une frappe indéterminée. Ça reste un risque permanent", alerte Édouard Jolly.