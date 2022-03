La journaliste de France Télévisions présente en Ukraine nous livre le sentiment de la population entrée en résistance et rencontrée à Dnipro, dans l'est du pays.

"Les Ukrainiens sont terriblement prêts à se battre pendant des mois, des années s'il le faut, contre l'ennemi russe. La mobilisation de la population est impressionnante", a ainsi rapporté Maryse Burgot depuis l'Ukraine, jointe mardi 1er mars par téléphone pour répondre sur Twitch aux questions des viewers du live #OnVousRépond consacré à la guerre en Ukraine.

L'envoyée spéciale était présente à Dnipro et venait avec son équipe de signer un reportage sur les volontaires qui confectionnent des centaines de cocktails Molotov chaque jour afin d'organiser la résistance. "Ce sont des avocats, des maçons, des professeurs... on a rencontré une directrice d'école qui a monté un atelier clandestin de cocktails Molotov, une véritable industrie. C'est David contre Goliath mais cela illustre la volonté chevillée au corps et au coeur de ne pas renoncer".

Une situation inédite pour la journaliste. "Cette mobilisation des civils, cette effervescence, cette ferveur, je n'ai jamais vu ça avant (dans d'autres conflits). Ce sont des femmes, des hommes, c'est vraiment frappant. Vladimir Poutine va trouver en face de lui une population qui ne cèdera pas car elle est déterminée."

Maryse Burgot a également décrit la réalité de son métier sur place."Ce qui nous empêche d'avancer, souvent, sont les troupes russes et les bombardements, des tirs à l'arme automatique. C'est là la difficulté d'informer et d'évaluer toujours quels risques on prend." Etienne Leehardt, chef du service international, et Linh-Lan Dao, enquêtrice aux "Révélateurs", la cellule de vérificatin des images de la rédaction, ont également partagé comment ils travaillent actuellement.

