Crise entre la Russie et l'Ukraine : "La crainte que nous avons, c'est que Vladimir Poutine ne s'arrête pas là", affirme Jean-Yves Le Drian

Tension maximale entre la Russie et les puissances occidentales. Alors que Vladimir Poutine a reconnu la souveraineté des séparatistes sur l'ensemble des régions de Lougansk et de Donetsk, Jean-Yves Le Drian a exprimé son inquiétude sur l'évolution du conflit entre Kiev et Moscou, mardi 22 février. "La crainte que nous avons, c'est que Vladimir Poutine ne s'arrête pas là", a affirmé le ministre des Affaires étrangères sur France 2.

Aujourd'hui, "la situation reste très grave", estime Jean-Yves Le Drian, avec "toujours 140 000 militaires russes aux frontières de l'Ukraine". "La situation est extrêmement préoccupante", a martelé le ministre français.

Selon Jean-Yves Le Drian, les sanctions annoncées par Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour la sécurité, constituent "un premier train" de mesures. "L'important c'était aussi d'être unis, non seulement avec les Vingt-Sept mais aussi les Etats-Unis, le Canada et le Japon."