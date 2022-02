Ukraine : un coup de fil pour éviter la guerre aux portes de l’Europe

C. Demangeat

Éviter la guerre aux portes de l’Europe. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont fait le point au téléphone, dimanche 20 février en fin de matinée, sur la crise en Ukraine. En direct du Palais de l’Élysée à Paris, on retrouve Catherine Demangeat.

Le chef de l’État français et le président russe "s’entretiennent maintenant depuis plus d’une heure au téléphone", indique Catherine Demangeat, en direct du Palais de l’Élysée à Paris. Selon l’Élysée, cet échange constitue, après celui du 7 février, "les derniers efforts possibles et nécessaires pour éviter un conflit majeur en Ukraine", rapporte la journaliste. Hier soir, Emmanuel Macron a eu un long échange téléphonique avec le président ukrainien.

Fermeté et diplomatie côté Français

Lors de cet appel, "le président Zelensky lui a demandé de dire à Vladimir Poutine sa disponibilité à dialoguer", raconte Catherine Demangeat, en direct pour le 12/13 de France 3. "Emmanuel Macron veut croire encore en la démocratie, dans un contexte qualifié de très dangereux par l’Élysée", ajoute la journaliste. Par ailleurs, selon un conseiller du président, "une action militaire russe contre l’Ukraine porterait la guerre au cœur de l’Europe, il n’y aurait alors pas d’autres option possible qu’une réaction très forte, mais probablement pas militaire", précise la journaliste. Deux mots d’ordre côté Français : fermeté et diplomatie.