Ukraine : la stratégie optée par la Russie

À Genève (Suisse), des négociations diplomatiques entre Russes et Américains sur la question ukrainienne se sont ouvertes. Luc Lacroix, envoyé spécial France Télévisions est en direct de Moscou (Russie) et détaille la position russe.

D’après Luc Lacroix, les Russes ont affirmé ne pas vouloir envahir l’Ukraine tandis que les Américains ont menacé la Russie en cas d’invasion de son voisin. Si aucun accord n’a, pour le moment été trouvé, les deux pays discutent et semblent avancer sur la bonne voie, notamment sur la question des missiles.



Les Etats-Unis maintiennent leur position sur l’OTAN

Les Américains ne sont pas contre un élargissement de l’OTAN et sont prêts à accueillir d’autres nations. Les Russes sont opposés à l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN. En effet, la Russie ne souhaite pas que les Etats-Unis et l’Europe aient une présence en Europe centrale. Les négociations vont se poursuivre mercredi avec un sommet Russie-OTAN et avec l’OSCE. Une manière pour l’UE de prendre part aux négociations, bien qu’elle n’y soit pas invitée.