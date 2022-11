Ukraine : la Russie ordonne le retrait de ses forces de Kherson

Le ministre de la Défense russe, Sergueï Choïgoiu, a ordonné le retrait des forces russes de la rive droite du fleuve Dniepr dans la région ukrainienne de Kherson, mercredi 9 novembre. Cela inclut la capitale régionale du même nom, cible d'une vaste contre-offensive ukrainienne. "Procédez au retrait des soldats", a dit à la télévision Sergueï Choïgou, sur proposition en ce sens du commandant des opérations russes en Ukraine, le général Sergueï Sourovikine. Ce dernier a reconnu qu'il s'agissait d'une décision "pas du tout facile" à prendre.

"Les manœuvres [de retrait] des soldats vont commencer très rapidement", a assuré le général. Ce retrait constitue un nouveau revers cinglant pour le Kremlin, Kherson ayant constitué la principale prise russe, après la conquête de la ville dans les premiers jours de l'offensive contre l'Ukraine. Il s'agit de la seule capitale régionale dont Moscou a pu revendiquer la conquête. Selon le général Sourovikine, la Russie va réorganiser sa ligne sur l'autre rive du Dniepr, barrière naturel qui coule au sud de la ville de Kherson.

Des "évacuations" depuis plusieurs semaines

Ce repli intervient un peu plus d'un mois après que Vladimir Poutine a revendiqué l'annexion de la région de Kherson et de trois autres régions ukrainiennes. La région de Kherson est d'autant plus stratégique que son territoire est frontalier de la Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014.

Avant de proposer le retrait, le général Sergueï Sourovikine a argué d'une volonté de protéger les vies des soldats russes, et accusé les forces ukrainiennes de bombarder des civils. Le gradé a également affirmé que ses troupes repoussaient avec succès les assauts ukrainiens. "Nous résistons avec succès aux tentatives d'assauts de l'adversaire", a-t-il assuré, revendiquant avoir tué ou blessé 9 500 soldats ukrainiens et soutenant que les pertes russes étaient sept ou huit fois moindres.

La Russie procédait à l'"évacuation" des civils de la rive droite du Dniepr depuis plusieurs semaines – des transferts qualifiés de "déportations" par Kiev. Selon le général Sergueï Sourovikine, quelque 115 000 personnes ont ainsi rejoint la rive gauche (à l'Est).