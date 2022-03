Ukraine : l'insoumis Manuel Bompard appelle à "isoler" Poutine de la "population russe" et à augmenter les "sanctions ciblées sur l'oligarchie"

Manuel Bompard, directeur de campagne du candidat de La France insoumise, a appelé ce mardi sur franceinfo à "augmenter la pression sur le pouvoir russe" par "des sanctions ciblées sur l'oligarchie", mais "pas sur la population", alors que la guerre fait rage en Ukraine et que les troupes russes continuent leur progression. Les sanctions économiques occidentales ne semblent pas faire fléchir Vladimir Poutine et donc pour Manuel Bompard, il faut faire plus.

"Il y a un yacht qui a été saisi à la Ciotat, vous voulez qu'on aille ensemble sur la Côte d'Azur ? Je vais vous en montrer d'autres. Je vais vous en montrer des villas. Ce n'est pas fait suffisamment." Manuel Bompard à franceinfo

Le député européen de La France insoumise veut "isoler" Vladimir Poutine "de la population russe", mais "attention aux sanctions qui frappent la population dans sa globalité", dit-il. "Je crains que ce soit contreproductif". "Isoler" Vladimir Poutine sur la scène internationale, "ça veut dire discuter avec la Chine, ça veut dire discuter pas uniquement entre les Européens ou avec les Américains. Et puis, c'est mettre sur la table une proposition qui permet une sortie du conflit", a-t-il détaillé.

Le prix Nobel de la paix pour Zelensky ? "Tout ça est très symbolique"

Le nom du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est cité par des députés européens pour le prochain prix Nobel de la paix. Manuel Bompard est resté dubitatif : "On verra si cette initiative va au bout. Tout ça est très symbolique". "Je ne m'y oppose pas par principe", dit-il, mais "l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas que Monsieur Zelensky" ait "telle ou telle décoration. L'enjeu, c'est comment on fait en sorte que les bombardements cessent".

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a accusé Vladimir Poutine d'être un criminel de guerre : "C'est une détermination juridique, ce n’est pas à moi de le dire. Il y a des tribunaux qui doivent déterminer si les actes commis par Monsieur Poutine sont effectivement des actes qui correspondent à la définition du criminel de guerre", a-t-il réagi. "Mon souci, c'est de trouver une solution pour ramener la paix. On a besoin de la paix, la paix, la paix. Cela doit être notre seule boussole", insiste-t-il.

Manuel Bompard a aussi annoncé que les députés de la France insoumise, y compris Jean-Luc Mélenchon, seront bien présents à l'Assemblée nationale lors de l'intervention de Volodymyr Zelensky mercredi. "La volonté est d'y participer d'écouter, de dialoguer. Cela sera l'occasion de l'interroger pour connaître la vision de Volodymyr Zelensky. Comment la France doit-elle agir" pour "obtenir la paix, le cessez-le-feu, le retrait des troupes russes. Si ça peut y contribuer, évidemment, nous y participerons", dit-il.