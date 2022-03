DIRECT. Guerre en Ukraine : Zelensky prêt à discuter du statut du Donbass et de la Crimée avec Poutine en échange de la fin des combats

#UKRAINE "Confrontée à une résistance inattendue (...) et subissant une importante usure de ses ressources humaines et matérielles, l’armée russe est bien loin de l'image qu’elle a projetée au cours des dix dernières années", observe dans Le Monde Isabelle Facon, directrice adjointe à la Fondation pour la recherche stratégique. L'Ukraine a également affirmé que cinq généraux et un amiral russes étaient morts au combat, relève Le Figaro.