Ukraine : dans l'ouest du pays, la ville de Lviv frappée par les Russes

Épargnée depuis le début de la guerre, Lviv a été la victime de frappes aériennes russes. On décompte sept morts et une cinquantaine de blessés.

Située à près de 70 km de la frontière polonaise, la ville de Lviv (Ukraine) s’est réveillée dans l’effroi. Dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 septembre, les frappes aériennes russes ont fait exploser les fenêtres des bâtiments et détruit le quartier historique. L’ampleur des dégâts est considérable dans cette cité, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. D’après les autorités, sept personnes ont perdu la vie et une cinquantaine seraient blessées.

Seconde frappe en deux jours

Les habitants de Lviv, jusqu'ici épargnés par les affrontements, sont sidérés par l’ampleur des dégâts. “Une voiture a explosé, ça a frappé notre maison et celle des voisins. Il n’y a plus rien, plus de fenêtres”, témoigne une jeune femme. Cette attaque intervient au lendemain d’une lourde frappe qui a fait plus de 50 morts dans la ville de Poltava, à 900 km de là.