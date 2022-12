Témoignages Guerre en Ukraine : la colère des Ukrainiens après les propos d'Emmanuel Macron sur la Russie

La France organise ce 13 décembre deux grandes conférences pour venir en aide au peuple ukrainien. Le but : mieux coordonner l'aide en faveur de Kiev et planifier la reconstruction du pays. Ce sommet a été initié par Emmanuel Macron mais ces derniers jours, les relations sont tendues entre Paris et Kiev. Les Ukrainiens n'ont pas accepté les propos de président français au sujet de la Russie.

Un homme devant une maison détruite par des frappes russes, à Kherson, en Ukraine, le 12 décembre 2022. (ARTUR WIDAK / ANADOLU AGENCY / AFP)

Solidarité, résilience et reconstruction. Voici les maîtres mots de cette journée organisée à Paris en faveur de l'Ukraine. Selon l'Elysée, 47 pays vont y participer en présence d'Emmanuel Macron et du Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal. Volodymyr Zelensky lui s'est exprimé en visioconférence depuis son pays. >> Guerre en Ukraine : ce qu'il faut attendre de la conférence pour l'aide et la reconstruction organisée à Paris ce mardi Ce cycle de conférences a été voulu par le chef de l'Etat français, qui depuis le début de la guerre n'a eu de cesse de rappeler le soutien de la France à l'Ukraine. Mais ces derniers jours, les relations se sont tendues avec Kiev. Les mots d’Emmanuel Macron concernant la Russie restent en travers de la gorge des Ukrainiens. Le président français a estimé qu’il faudrait donner "des garanties pour sa propre sécurité à la Russie, le jour où elle reviendra autour de la table des négociations". Pour ceux qui subissent l’agression russe au quotidien, ces propos ne passent définitivement pas. La colère des civils et des autorités Parmi eux, Yuri un ukrainien d'une quarantaine d'année. Cet avocat vit à Kiev. Tout son temps libre, il le consacre à aider l’armée ukrainienne. Yuri est proche de la France au point d’en avoir appris la langue. Mais il a vraiment du mal à comprendre les dernières déclarations d’Emmanuel Macron. "Monsieur Macron croit que Poutine voit en lui un partenaire égal. Non. Je suis sûr à 100 % que Poutine n’a aucun respect pour aucun dirigeant européen, ça, c’est sûr", assure-t-il irrité. "Pourquoi donner des garanties à un état ouvertement criminel et terroriste ?" Yuri, habitant de Kiev, à franceinfo L'irritation est partagée du côté des officiels ukrainiens. "Je serai direct. Ce sont les mots d’une personne qui n’est pas ici, qui ne ressent pas la guerre dans ses tripes et dans son âme", lâche Mykhailo Podolak, le conseiller de Volodymyr Zelensky. "Des garanties de sécurité pour qui ? Ces gens-là devraient se retrouver sur le banc des accusés", ajoute-t-il. A Kiev, personne ne remet en cause la conférence humanitaire. L’Ukraine a cruellement besoin d’aide pour faire face à l’hiver. La Russie continue de s’en prendre à ses infrastructures. L’Elysée assure que les propos d’Emmanuel Macron ont été utilisés en dehors de leur contexte. "Le dialogue entre le président de la République et le président ukrainien est excellent", a assuré la présidence française.