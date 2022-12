Guerre en Ukraine : Comment reconstruire le pays alors que la guerre continue ?

La France organise, mardi 13 décembre à Paris, une conférence bilatérale pour la résilience et la reconstruction de l'Ukraine. L'enjeu ? Chiffrer le coût de la reconstruction de l'Ukraine. Près de 500 entreprises françaises vont y participer. Sur place en Ukraine, les besoins sont immenses et ne cessent d'augmenter.

Les estimations de la reconstruction de l'Ukraine gonflent à mesure que les bombes russes s'abattent sur les infrastructures énergétiques, les logements et les bâtiments publics ukrainiens. La facture oscille actuellement entre 350 et 750 milliards d'euros.

>> Guerre en Ukraine : il faudra "au final trouver un accord" pour mettre fin au conflit, estime Vladimir Poutine

Aux dégâts subis s'ajoute une situation économique catastrophique. Le déficit budgétaire se creuse. Il devrait atteindre 46 milliards de dollars en 2023. Or, les caisses de l'Etat ukrainien sont vides. Pour que le pays tienne le choc, les Occidentaux ont évoqué l'idée d'un plan Marshall bis, comme il avait permis à l'Europe de se relever après la Deuxième Guerre mondiale. Ce nouveau plan Marshall devrait aider l'Ukraine à se reconstruire et à se moderniser.

Mais qui paiera ?

Les avoirs des oligarques russes, gelés suite aux sanctions contre Moscou, pourraient participer au financement. Ils sont évalués à environ 300 milliards de dollars. Il faudra compléter avec le soutien indispensable des Etats-Unis et avec la contribution des 27 pays de l'Union européenne.

Avec le Président Zelensky, nous avons préparé les conférences que la France accueille mardi : une première, internationale, pour répondre aux besoins de l'Ukraine pour passer l’hiver, et une seconde avec les entreprises françaises qui s'engagent dans la reconstruction du pays. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 11, 2022

Cette conférence de soutien à l'Ukraine a été voulue par la France, initiée par Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat s'est d'ailleurs de nouveau entretenu ce 11 décembre avec le président Zélensky pour préparer le rendez-vous et rappeler le soutien de Paris envers Kiev. Le dirigeant ukrainien doit s'exprimer par visio mardi lors de l'ouverture de la conférence. A Paris, il sera représenté par son Premier ministre, Danys Chmyhal. De son côté, l'Elysée a précisé que des chefs d'Etat et de gouvernement et des ministres de 47 pays participeront également.