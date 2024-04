Soutien des États-Unis à l’Ukraine : "L’objectif c’est de monter la voie", souligne le porte-parole de "Republican Overseas"

Les États-Unis devraient allouer 60 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. Réaction, sur le plateau du 19/20 info, de Nicolas Conquer, le porte-parole de "Republican Overseas", qui représente le parti de Donald Trump en France.

Les États-Unis devraient fournir 60 milliards d’euros d’aide supplémentaire à l’Ukraine. Nicolas Conquer, le porte-parole de Republican Overseas, qui représente le parti de Donald Trump en France, se dit "heureux" de cette décision, rappelant que le texte "a été poussé par la majorité Républicaine". Outre l’aide à l’Ukraine, d’autres textes concerneront "l’aide à Israël et le traité indo-pacifique", précise Nicolas Conquer. "Cette aide économique doit être amenée avec des contreparties, pour obtenir le soutien de la population américaine, qui n’est pas majoritairement en faveur de cette aide-là", ajoute le porte-parole de Republican Overseas.

Montrer la voie

L’aide humanitaire "sera conditionnée par un emprunt". Alors que "l’Amérique est en train de faire face à une grave crise, une dette grandissante", a-t-elle encore les moyens d’aider ? "D’autant plus quand on est dans le cadre de l’OTAN, (…) c’est à chacun de contribuer à hauteur (…) de 2% du PIB consacré au budget de l’OTAN, ce pour lequel beaucoup de pays européens sont bien en deçà", lance Nicolas Conquer, qui conclut : "l’objectif c’est de monter la voie, et de s’assurer que derrière l’ensemble des pays qui se disent favorables à l’Ukraine puissent également faire part d’une aide militaire et humanitaire."