Sommet du G20 en Indonésie : pourquoi Vladimir Poutine ne s'y rendra pas

En direct depuis la Russie, le correspondant de France Télévisions Luc Lacroix revient sur l'absence de Vladimir Poutine au G20, prévu en Indonésie.

Le président russe Vladimir Poutine ne se rendra pas au G20 en Indonésie. Le sommet doit se tenir la semaine prochaine à Bali. Raison invoquée officiellement un emploi du temps trop chargé. Mais il s'agit aussi d'éviter une éventuelle confrontation avec les États-Unis et leurs alliés, notamment les Européens, au sujet de la guerre en Ukraine. Ce sommet aurait pu être la première rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine depuis que la guerre en Ukraine a débuté.

Le ministre des Affaires étrangères à la tête de la délégation russe

Outre les potentielles humiliations que cette absence lui permettra d’éviter, "Vladimir Poutine n'a pas grand-chose à proposer et n'a pas grand-chose non plus à gagner lors de ce sommet", explique le journaliste Luc Lacroix. Et d'ajouter : "Une paix avec l'Ukraine semble encore bien lointaine." Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russes, remplacera donc le chef du Kremlin. "Une participation de Vladimir Poutine par visioconférence n'est pour l'instant pas complètement exclue", précise toutefois le reporter.