Guerre en Ukraine : la première manche du bras de fer entre la Russie et les Occidentaux se tient à Bali

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24

Le monde est à nous Isabelle Labeyrie Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24

La Russie participe vendredi 8 et samedi 9 juillet à une réunion du G20 en Indonésie, au niveau des ministres des Affaires étrangères. Un sommet qui s'annonce d'ores et déjà tendu et glacial.