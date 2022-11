Retrait des troupes russes de Kherson : "Les Ukrainiens croient seulement les actions et pas les déclarations des Russes", tempère une députée ukrainienne

"J'étais sûre qu'on allait libérer Kherson", affirme mercredi 9 novembre sur franceinfo Alyona Shkrum, députée ukrainienne, depuis Kiev. La Russie a annoncé avoir retirer ses troupes de la ville de Kherson. Pour la députée, cette annonce n'est "pas une surprise."

Toutefois, Alyona Shkrum reste prudente : "Les Ukrainiens croient seulement les actions et pas les déclarations des Russes, en particulier quand elles sont faites à la télévision. On se pose des questions." Des questions notamment sur la véracité des déclarations faites par la Russie. Les soldats de Vladimir Poutine sont-ils réellement partis ? "Il y a tous les signes pour dire que les Russes ne quittent pas Kherson et que des groupes de militaires russes restent dans la ville en se cachant et ça nous inquiète", explique la députéequi veut tout de même y croire.

"Je pense qu'il y a un espoir que ce soit vrai mais il fait faire attention. On craint un piège, un mensonge." Alyona Shkrum, députée ukrainienne

Kherson "est une des plus grandes villes prises par les Russes", c'est une ville "très stratégique pour la Crimée et pour Poutine", analyse l'élue avant d'ajouter : "On sait que les Russes manquent de moyens et d'armes et n'ont pas les forces nécessaires pour conserver les territoires occupés". Des arguments qui lui permettent donc d'espérer "que les Russes vont vraiment quitter Kherson, parce qu'on a créé les conditions pour que ce ne soit pas possible pour la Russie de rester", conclut-t-elle.