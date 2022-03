Restos du cœur : cette année, une partie de la collecte sera redistribuée aux réfugiés ukrainiens

La grande collecte des Restos du cœur est organisée le week-end des samedi 5 et dimanche 6 mars. Cette année, une partie de cette collecte sera redistribuée aux réfugiés ukrainiens. Dans le département de l’Hérault, on trouve pas moins de 80 points de collecte, 2 000 bénévoles pour récolter les dons.

Accoster les passants avec la chaleur dans la voix, une bénévole en fait la priorité. Prospectus en main, elle insiste sur les besoins des plus démunis : il faut pouvoir donner autre chose que des féculents. Une demande entendue, en moins d’une heure, les dons affluent. Donner, partager, pour cette grand-mère avec deux petits-enfants, cela fait aussi partie de l’éducation.



Les responsables s’attendent à avoir de nouveaux bénéficiaires

Cette année, l’opération a une résonance particulière avec la guerre en Ukraine. La générosité pour une dame est donc plus importante, son don s’élève à plus de 100 euros de courses. "On sait que la situation économique est compliquée, en plus de ça il y a l’Ukraine qui nous tombe dessus, donc c’est plus qu’important", dit la cliente. Les produits sont triés, et mis dans des cartons. Les responsables s’attendent à avoir de nouveaux bénéficiaires, avec l’arrivée dans le département de réfugiés ukrainiens.