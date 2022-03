Guerre en Ukraine : A Besançon, les réfugiés ukrainiens vont avoir accès "très rapidement à l'hébergement d'urgence", promet la maire

"L'accueil est essentiel", dit vendredi 4 mars sur franceinfo la maire (EELV) de Besançon, Anne Vignot, qui va accueillir des réfugiés ukrainiens dans sa ville. Des Bisontins vont également venir en aide directement sur le terrain rapporte France Bleu Besançon vendredi, avec un convoi de 15 camions qui partira samedi soir pour la frontière polonaise, avec plus de 200 mètres cube de vêtements, nourriture, matériel médical et produits de première nécessité. Une centaine de bénévoles, dont des soignants, vont faire le déplacement jusqu'à Chelm, une ville polonaise située à 28 kilomètres de la frontière ukrainienne, où ils devraient arriver lundi.

>> Suivez les dernières informations sur la guerre en Ukraine

Quant aux réfugiés qui seront accueillis à Besançon, "nous organisons leur arrivée pour que dès qu'ils arrivent, ils soient mis face à un dispositif qui leur facilité l'accès à tous les droits habituels des réfugiés", explique Anne Vignot, qui ignore encore le nombre de réfugiés Ukrainiens déjà arrivés à Besançon.

L'élue promet qu'ils vont avoir un accès "très rapidement à l'hébergement d'urgence, puisque nous avons des bailleurs sociaux qui mettent à disposition des appartements". Autre facilité pour les déplacés ukrainiens : "une carte qui doit leur permettre d'accéder à une somme minimum par mois, pour qu'ils aient accès à de l'alimentaire".

L'intégration des enfants dans des écoles

La maire de Besançon n'oublie pas que beaucoup de familles ont dû quitter leur pays, avec des enfants, et promet de "les mettre en lien avec les écoles, parce qu'on sait qu'en France arrivent essentiellement pour l'instant les femmes et les enfants". Ces personnes "ont besoin d'être dans une forme de répit et d'être intégrées", avance Anne Vigneau.

A propos du convoi humanitaire de dix camions de l'association Besançon Soutien Ukraine 25, qui partira samedi de Besançon, direction la frontière de l'Ukraine avec la Pologne, l'élue locale précise qu'il "intègre beaucoup de choses, notamment une ambulance, mais aussi des vêtements, des médicaments, des denrées alimentaires". "On a aussi une grande surface qui a offert de l'alimentation", ajoute Anne Vignot.