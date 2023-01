Reportage "On est teIlement fatigués" : à Bakhmut, l'épuisement et le dénuement des habitants qui n'ont pas fui les bombardements

"On est teIlement fatigués" : à Bakhmut, l'épuisement et le dénuement des habitants qui n'ont pas fui les bombardements

Les rares Ukrainiens qui n’ont pas quitté la ville après les bombardements sont épuisés par la guerre et rêvent qu’elle prenne fin rapidement.

Dans le Donbass, en Ukraine, l’armée russe resserre chaque jour un peu plus son étau sur la ville de Bakhmut, où les rares civils encore présents vivent dans le plus grand dénuement. Andrei montre son chariot qui déborde de câbles électriques récupérés sur des poteaux, soufflés par les frappes russes. Il espère en tirer un peu d'argent. "On est tellement fatigués, soupire-t-il. Tous les matins, on sort pour chercher de l'eau. Chez nous, la lumière, c'est une bougie et on se chauffe au poêle à bois. Mais encore faut-il trouver du bois..."

Chacun se prépare à une guerre longue. Trop longue pour Tatyana, qui a refusé l'évacuation. Car sa ville, dit-elle, est un peu comme son enfant.

"J'en ai marre de cette guerre ! Depuis huit ans, ça bombarde." Tatyana à franceinfo

Elle n'est pas d'accord avec le fait que les Occidentaux donnent des armes à l'Ukraine. "Je suis catégoriquement contre, oppose-t-elle. Car je ne veux pas que les peuples slaves s'entretuent."

"Sans l'Occident, on est foutus"

Des propos que ne partage pas Ruslan, son voisin de file d'attente dans ce poste médical installé dans un abri souterrain : "Oui, il faut nous envoyer plus d'armes pour que cette guerre se termine le plus vite possible, indique-t-il. Car l'Ukraine n'y arrivera pas toute seule. Sans l'Occident, on est foutus et il faut chasser ces voyous de Russes." Mais ces soldats russes multiplient depuis plusieurs jours les assauts, déterminés à conquérir la ville au prix de lourdes pertes.