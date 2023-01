DIRECT. Guerre en Ukraine : à Dnipro, "entre 30 et 40 personnes sont toujours sous les décombres"

Ce qu'il faut savoir

Le bombardement russe d'un immeuble à Dnipro, en Ukraine, a fait au moins trente morts, samedi 14 janvier. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky craint un bilan bien plus lourd. Mais il a assuré dans une vidéo diffusée dimanche que "l'opération de sauvetage [durerait] tant qu'il y aura la moindre chance de sauver des vies". "Entre 30 et 40 personnes sont toujours sous les décombres", a déclaré Natalia Babachenko, conseillère du chef de l'administration militaire de la région de Dnipropetrovsk. Plus de 70 personnes ont été blessées dans ce bombardement, dont une douzaine grièvement, selon l'administration militaire. Suivez notre direct.

L'Otan promet davantage de livraison d'armes lourdes. Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a assuré que l'Ukraine allait recevoir encore plus d'armement lourd "dans un futur proche". Début janvier, la France, l'Allemagne et les Etats-Unis ont promis l'envoi de blindés d'infanterie ou de chars de reconnaissance.

L'offensive russe se déroule "selon les plans". Vladimir Poutine a assuré que "tout se déroule selon les plans", dans une interview à la télévision publique russe diffusée dimanche. "La dynamique est positive et tout se déroule selon les plans du ministère de la Défense et de l'état-major. J'espère que nos combattants vont encore nous ravir plus d'une fois avec leurs résultats militaires", a-t-il lancé.

Moscou annonce la prise de Soledar, Kiev dément. La prise de cette petite localité ukrainienne dans le Donbass a été présentée à Moscou comme un succès. Mais la vice-ministre ukrainienne de la Défense Ganna Maliar a assuré dimanche soir que les forces ukrainiennes y avaient tenu leurs positions. "La bataille continue", selon elle.