Guerre en Ukraine : une frappe sur un immeuble résidentiel fait au moins cinq morts et 27 blessés, à Dnipro

La frappe a atteint l'entrée d'un immeuble résidentiel de neuf étages. Au moins cinq personnes ont été tuées et 27 blessées après que l'armée russe a touché un bâtiment d'habitation, à Dnipro, dans l'est de l'Ukraine, samedi 14 janvier, selon un bilan communiqué par les autorités locales. "Il y a déjà cinq morts, 27 personnes ont été blessées et hospitalisées, dont six enfants", a déclaré sur Telegram le gouverneur de la région, Valentin Reznitchenko, accompagnant son message d'une photo de l'immeuble, réduit en un tas de débris.

"Mémoire éternelle à tous ceux dont les vies ont été prises par la terreur russe ! Le monde doit arrêter ce mal", a réagi le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dans un message posé sur les réseaux sociaux. "Le déblaiement des débris à Dnipro continue", a-t-il ajouté.

"Moscou prouve que son cynisme ne connaît pas de limites", a déclaré pour sa part le conseiller présidentiel Mikhaïlo Podoliak. La Russie "doit être expulsée du Conseil de sécurité de l'ONU dès maintenant", a-t-il encore dit.

Des coupures de courant massives

Des coupures de courant ont été ordonnées dans la plupart des régions d'Ukraine après cette nouvelle vague de frappes russes. "Aujourd'hui, l'ennemi a de nouveau attaqué les installations de production d'énergie du pays. Il y a des attaques dans les régions de Kharkiv, Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporijjia, Vinnytsia et Kiev. En raison des bombardements, des coupures d'urgence ont été décidées dans la plupart des régions", a annoncé en début de soirée le ministre ukrainien de l'Energie, Guerman Galouchtchenko.

L'opérateur Ukrenergo a pour sa part dit être à l'œuvre pour "éliminer les conséquences" de cette "douzième attaque massive de missiles sur le secteur de l'énergie en Ukraine".

Au total, "l'ennemi a procédé à trois frappes aériennes et à une cinquantaine de tirs de missiles dans la journée", a précisé l'état-major de l'armée ukrainienne. "En outre, les occupants ont lancé 50 attaques avec des lance-roquettes multiples".