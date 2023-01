DERRIERE L'IMAGE. Guerre en Ukraine : une survivante du bombardement de Dnipro se retrouve assise dans les ruines, à côté de sa baignoire

Un immeuble de Dnipro, dans l'est de l'Ukraine, a été touché samedi par une frappe. Le bilan est d'au moins 29 morts, mais les secours ont réussi à extraire 38 survivants des décombres. Parmi eux figure Anastasia Shvets, une jeune femme de 23 ans qui a miraculeusement survécu au bombardement

Une lueur de vie au milieu des ruines. Elle est assise au bord des décombres, recroquevillée au 5e étage d'un immeuble éventré qui en comporte neuf. A côté d'elle, une baignoire vide, en partie retournée, semble suspendue dans un équilibre précaire. Samedi 14 janvier, une jeune femme a survécu à la frappe russe qui a visé des habitations dans la ville de Dnipro, dans l'est de l'Ukraine. Le dernier bilan fait état d'au moins 29 morts. La photo surréaliste de cette survivante est devenue virale sur les réseaux sociaux depuis sa publication. Elle a été réalisée par Arsen Dzodzaev, un Ukrainien qui aura 32 ans en février, passionné de photographie, qui est né et habite à Dnipro. Franceinfo l'a contacté pour connaître les dessous de ce cliché bouleversant.

"Hier [samedi] nous étions en train de marcher dans la rue avec ma femme, à environ deux kilomètres de cet immeuble, lorsque nous avons vu une explosion. Nous nous sommes approchés pour comprendre ce qui s'était passé", relate Arsen Dzodzaev. Ingénieur de profession, il pratique la photographie dès que possible, notamment pour des associations locales d'aide humanitaire. Il partage son travail sur les réseaux sociaux et possède son propre site internet.

"Elle était au bord de sa salle de bain"

Devant l'immeuble, Arsen Dzodzaev et sa femme se rendent compte de l'ampleur "terrible" des dégâts. Les pompiers sont déjà à l'œuvre pour tenter de secourir les personnes qui appellent à l'aide et tirer les survivants des décombres. "Nous sommes sous le choc. Je décide de rentrer chez moi pour récupérer mon appareil photo et ma femme se rend chez des amis pour éviter de rester seule", poursuit l'Ukrainien.

Une fois de retour sur place, Arsen Dzodzaev constate qu'un attroupement s'est formé en bas d'une partie de l'immeuble touché par la frappe. "La lumière était particulière, il n'y avait plus d'électricité dans le quartier", souligne-t-il. Les pompiers éclairent la façade effondrée avec leur lampe torche. A ce moment-là, Arsen Dzodzaev voit Anastasia Shvets, cette jeune femme de 23 ans qui a miraculeusement survécu à l'attaque. "Elle était au bord de sa salle de bains, près de sa baignoire, au 5e étage de l'immeuble complètement détruit", témoigne-t-il.

"J'ai pris la photo très rapidement"

"J'ai pris la photo très rapidement. Sur le moment, je n'ai pas pensé à la portée qu'elle pourrait avoir", assure Arsen Dzodzaev. Plus tard, il a appris que ce sont les portes de la salle de bain qui ont protégé cette victime du bombardement. Il a également été contacté par la sœur d'Anastasia Shvets, qui ne parvenait pas à savoir où elle avait été hospitalisée. Sur son compte Instagram, la jeune femme blessée à la tête et dont les jambes sont contusionnées assure qu'elle "n'a pas de mots, pas d'émotions" et "ne [ressent] rien sauf un grand vide à l'intérieur" d'elle-même.

"Je suis devenue populaire même si je ne le voulais pas", ajoute la jeune femme dont le mari est mort sur le front, comme elle le dit dans ce même post. De son côté, Arsen Dzodzaev souhaite la contacter, mais il attendra encore quelque temps. Au lendemain de la frappe, "ce n'est pas le bon moment."

Une photo "pour changer le cours de la guerre"

Selon le photographe, le cliché était destiné en premier lieu à Hromadske. Ce média ukrainien lancé en 2013 était à la recherche des photos de l'immeuble touché par la frappe russe à Dnipro et a donc sollicité Arsen Dzodzaev. "C'est la première fois que je collabore avec eux", précise l'ingénieur photographe.

Ce n'est que dimanche qu'Arsen Dzodzaev a mesuré à quel point sa photo a été reprise dans le monde entier. Outre franceinfo, ABC News, la BBC, ou encore Al-Jazeera l'ont joint pour raconter cette histoire, en moins de 24 heures. Une fois le récit de cette funeste nuit terminé, il fait part du sentiment qui l'anime désormais : la colère. "J'espère que cette photo nous aidera à montrer ce que la Russie nous fait subir et peut-être à changer le cours de la guerre."