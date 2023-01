DIRECT. Guerre en Ukraine : le bilan de la frappe sur un immeuble à Dnipro s'établit désormais à 20 morts, annoncent les autorités ukrainiennes

On ferme ! Non sans avoir jeté un dernier coup d'œil aux principaux titres de l'actualité.

• #UKRAINE L'Ukraine a été durement touchée par une série de frappes russes. A Dnipro, un immeuble s'est effondré, faisant au moins 9 morts et 64 blessés. A Kharkhiv et à Lviv, des frappes ont touché le réseau de fourniture d'électricité et d'eau potable. Voilà ce qu'il faut retenir de cette journée de combats.

• #METEO Le mercure va brutalement chuter à partir de demain, annonce Météo France. Mais attention, ce n'est qu'un retour aux normales de saison.

• #FOOT L'inspection générale qui audite la FFF a émis un signalement à la justice pour "outrage sexiste" contre le président de la fédération Noël Le Graët.

• #FOOT Lens remet la pression sur le PSG après sa victoire laborieuse sur Auxerre (1-0). Les Sang et Or, dauphins du club de la capitale, ne sont plus qu'à trois points du leader. L'OM, vainqueur de Lorient (3-1) suit dans leur sillage.

