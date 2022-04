Reportage "Ils nous disent qu'on est des menteurs" : à Kharkiv, la propagande du côté russe exaspère les Ukrainiens

Le contrôle des médias est extrêmement puissant en Russie. Depuis le lundi 4 avril, Moscou accuse, par exemple, les Ukrainiens d’avoir orchestré les exactions à Boutcha. Cette propagande se propage auprès des Russes et accentue la division avec les Ukrainiens qui ont pourtant, par endroit, une très forte histoire commune.

>> Retrouvez les dernières informations sur la guerre en Ukraine dans notre direct

Kharkiv est un bon indicateur pour mesurer le divorce provoqué par cette guerre entre les Ukrainiens et les Russes. La ville est à 30 km de la frontière. Une cité russophone qui avait beaucoup d'échanges avec son voisin. Les Ukrainiens ont des amis ou de la famille de l'autre côté, mais la guerre a créé de la haine. Yakov est né en Sibérie et parle russe. Il vit aujourd'hui dans un quartier vidé de sa population régulièrement visé par l'artillerie de Moscou. "Ma femme a de la famille en Russie, j'y allais avec ma voiture, raconte Yakov. Mais ils ont provoqué tellement de haine chez nous. Ce sont des bâtards et pas des frères. Ils n'ont jamais été nos frères. Ils volent notre histoire et la reconstruisent."

Une propagande russe bien rodée

Autre élément qui creuse ce fossé invisible : les proches de ces Ukrainiens en Russie sont devenus hermétiques à leurs arguments. La propagande a dressé un mur entre les deux nations. Olga est une jeune artiste de Kharkiv. Sa tante vit en Russie. Elle se trouve démunie face à la puissance du narratif de Moscou : "Ils ont vu tous ces dégâts et pourtant, ils nous appellent et nous disent qu'on est des menteurs, que la Russie ne nous bombarde pas. Ils disent que tout ce que l'ont voit, c'est du Photoshop [logiciel de retouche photo]."

"Des gens ici prennent les photos des bombes qui tombent depuis leur fenêtre et les Russes disent que c'est retouché." Olga, ukrainienne à franceinfo

Les liens entre l'Ukraine et la Russie étaient forts et importants avant la guerre, surtout pour les plus âgés qui ont passé l'essentiel de leur vie sous administration russe. Mais l'invasion et les destructions provoquent un divorce maintenant qui touche toutes les générations et toutes les régions.