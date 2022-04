DIRECT. Guerre en Ukraine : les Etats-Unis vont débloquer 100 millions de dollars supplémentaires d'aide sécuritaire pour soutenir Kiev

"Il n'y a plus de fruits sur les pruniers, on ne sait pas ce qu'on pourra vendre, ni quel prix on mettra en face, parce qu'il n'y aura plus rien."

#METEO Le fonds d'aide d'urgence de 20 millions d'euros annoncé hier par Jean Castex et mis en place pour soutenir les exploitations agricoles touchées par l'épisode de gel du week-end dernier "n'est pas suffisant", selon le président de la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne.