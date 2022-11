Reportage Guerre en Ukraine : à Kherson, Volodymyr Zelensky salue "un grand jour"

On s'attendait bien à des scènes de joie dans Kherson comme on en a déjà vu ce week-end avec notamment des habitants qui remercient l’armée ukrainienne de les avoir libérés. Mais on ne s'attendait pas à ça : Volodymyr Zelensky en personne, venu saluer "un grand jour". Le président ukrainien s'est rendu lundi 14 novembre à Kherson, reprise vendredi à l'armée russe qui s'est retirée après des semaines de combats.

"Je suis heureux car nous sommes à Kherson, déclare Volodymyr Zelensky. Nous allons pas à pas dans tous les territoires temporairement occupés de notre pays. C'est un chemin long et difficile. C'est important d'être ici pour que les gens sentent que ce ne sont pas que des paroles et des promesses, mais qu'on revient vraiment et qu'on brandit vraiment notre drapeau."

La visite à Kherson du président ukrainien, trois jours seulement après la libération de la ville, était une surprise notamment pour les habitants. Une petite foule s'est rapidement formée. Un moment important pour ce couple : "Dans ces cas-là, il n'y a pas à réfléchir, déclare Volodymyr. Là, ce sont juste des sentiments, des émotions." "C'est un vrai président qui n'a pas abandonné notre pays quand c'était difficile", avance Irina.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (2e à gauche) participe le 14 novembre 2022 à la cérémonie de pose du drapeau lors de sa visite dans la ville de Kherson reconquise aux forces russes. (AFP / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE)

Main sur le cœur, comme les autres responsables civils et militaires présents, Volodymyr Zelensky a chanté l'hymne national au moment du lever du drapeau ukrainien devant le bâtiment de l'administration régionale, dans le centre de Kherson. Selon des photos publiées sur Telegram, le dirigeant ukrainien s'est également promené en tenue militaire dans les rues de la ville, entouré de gardes du corps lourdement armés, sans toutefois porter lui-même de casque ni de gilet pare-balle.

Des habitants de Kherson se rassemblent alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky visite la ville ukrainienne reconquise, le 14 novembre 2022. (AGATHE MAHUET / RADIO FRANCE)

Une vie sous régime russe

Ce qui a été dur dans Kherson, ce sont ces huit derniers mois d'occupation. La ville a vécu sous régime russe, comme l'explique Natalia, les yeux mouillés à côté de son fils qui agite un drapeau bleu et jaune.

"Avec les Russes, c'était une absence complète de liberté. On avait peur de sortir dans la rue parce que les soldats avaient des armes automatiques. Ils étaient partout." Natalia, Ukrainienne à franceinfo

Un vrai soulagement donc pour ces habitants de Kherson et cette ambiance de fête qui perdure malgré les coupures de courant ou de réseaux qui sont toujours d'actualité. Et puis, il y a ces explosions qui résonnent encore lundi midi et qui tranchent avec cette apparente normalité dans la ville. Ce qui frappe aussi à Kherson, c'est qu'il n'y a aucun bâtiment détruit autour de nous. La vie semble se poursuivre presque paisiblement, même si certains s'inquiètent quand même de représailles de l'armée russe et donc de possibles nouveaux bombardements sur la ville.