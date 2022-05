Reportage Guerre en Ukraine : à Boutcha, l'activité économique repart doucement

Ils font la queue devant la banque. Une cinquantaine d’habitants de Boutcha, dans la banlieue nord-ouest de Kiev, ont tous reçu le même texto : "L’aide de la Croix rouge – à laquelle vous avez droit – est bien arrivée". Yuri a rempli son dossier et attendait cette aide avec impatience : "On va récupérer 2 500 hrivnas par personne" (80 euros). Une petite somme dont cet Ukrainien a bien besoin. "Je n’ai plus de travail", confie-t-il. Yuri est sans emploi depuis le début de la guerre en Ukraine. L’entrepôt où il travaillait a fermé dès le début de l’invasion russe.

Des habitants de Boutcha font la queue à la banque pour toucher les 80 euros d'aide versés par la Croix-Rouge, mardi 10 mai 2022. (AGATHE MAHUET / RADIO FRANCE)

Comme lui, des milliers de personnes sont aujourd’hui au chômage dans cette ville qui comptait 50 000 habitants avant le conflit armé. Les atrocités attribuées aux forces russes, en mars, ont aussi piétiné la vie économique de Boutcha. L'activité reprend difficilement. Dans l’un des rares cafés ouverts, la gérante, Natalya, explique qu’elle vient de rentrer après des semaines d’exil : "On est revenus il y a une semaine. On a pu constater que notre café n’avait pas été pillé, ni endommagé : tout est en bon état. Donc on a tout de suite redémarré".

"Les habitués reviennent, on est contents. Et puisqu’il y a très peu d’autres bars, d’autres cafés qui ont rouvert pour l’instant à Boutcha, on a aussi beaucoup de nouveaux clients." Natalya, gérante d'un café de Boutcha à franceinfo

A Boutcha, l'activité économique repart doucement : le reportage d'Agathe Mahuet écouter

Il y a deux mois, ici, l'armée russe a semé la mort, détruit des bâtiments entiers. Le gaz, l’eau, l’électricité ont été rebranchés il y a dix jours seulement, explique Tetiana Lipinska, chargé de la vie économique, à la mairie de Boutcha : "Avant la guerre, ici et dans les communes alentour, on comptait plus de 4 000 entreprises. Mais elles ne sont qu’une centaine à avoir redémarré leur activité. Heureusement, nous recevons l’aide des pays européens, et notamment l’Italie. Plusieurs villes italiennes nous ont envoyé 500 000 euros, pour soutenir la région."

Tetiana Lipinska, chargé de la vie économique à la mairie de Boutcha (Ukraine). (AGATHE MAHUET / RADIO FRANCE)

Alors que les combats se poursuivent et s'intensifient dans l'Est du pays, Tetiana Lipinska garde espoir : "L'histoire montre que toutes les guerres se terminent un jour" et que les villes touchées peuvent rebondir. "On a toujours notre projet de technoparc, poursuit-elle. Boutcha, c’est une ville bien 'placée' géographiquement. Avec une gare, un aéroport… En fait, on voudrait même faire passer ici une nouvelle 'route de la soie' ukrainienne."

Boutcha, tournée vers l’avenir. Et Tétiana Lipinska appelle d’ailleurs les entrepreneurs étrangers – les Français, notamment – à venir investir dans sa ville, pour l’aider à se relever.